Serinletici bir rüzgar, tenimize kavuşan güneş ve dalga sesleri. Kısacası dopdolu geçireceğimiz bir yaz. Öykü Çelik ile bir araya gelerek yazın coşkusunu kutluyoruz, onların ilham verici fikirleriyle planlarımıza renk katıyoruz. Eşlik etmeye ne dersiniz?

Yazın gelmesiyle beraber tatil rotanı merak ediyoruz. Bu yaz nasıl bir rota çizdin kendine, hangi şehirlerde olacaksın?

Bodrum, İstanbul ve Eskişehir arasında gidip geleceğim. Arada Ayvalık’a da uğrayacağım. Eskişehir’de dijital platforma dizi çekiyorum. Bodrum tatil amaçlı, Ayvalık annemleri görmek için, İstanbul da büyük ihtimalle nefes almak için gideceğim şehirlerden olacak.

Yolculukta modunu yükselten favori albüm hangisi olur?

Yolculukta en çok Tracy Chapman dinlemeyi severim.

Tatilin olmazsa olmazı arkadaş grupları da yaz anılarımıza ortak olabiliyor. Hep birlikte bir restoranda yemek yiyecek olsanız, hangi mekanı tercih ederdin?

Bodrum Mimoza diyebilirim. Genelde “Yeni bir yer açılmış orayı deneyelim” diye teklif eden olurum.

Bavula eklenen yıldız stil parçaları vardır. Senin vazgeçemediğin hangisi?

Siyah, beyaz ya da mavi, düz tek renk elbiselerin bronz tende çok çarpıcı durduğunu düşünüyorum.

Peki bu yaza özel sakladığın, izleyeceğin bir dizi var mı?

Genelde yazları dizi çekiyor oluyorum. Sette olmadığım zamanlarda dışarıda olmayı seviyorum. Dizi izlemek benim için daha çok kış aktivitesi. Ama son zamanlarda Kulüp dizisini başarılı buldum.

Yaz ruhunu ortaya çıkaracak bir konsere gitmek istesen, bu hangi sanatçınınki olurdu?

Kenan Doğulu ve Berkay.

Baş ucundaki favori kitap nedir?

Cemal Süreya’nın Sevda Sözleri.

Yazın dolabından eksik etmediğin bir yiyecek söyler misin?

Şeftali ve mürdüm eriği. Ah ikisine de bayılıyorum.

Röportaj Salih Devrim