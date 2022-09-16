Serinletici bir rüzgar, tenimize kavuşan güneş ve dalga sesleri. Kısacası dopdolu geçireceğimiz bir yaz. Nilay Deniz ile bir araya gelerek yazın coşkusunu kutluyoruz, onların ilham verici fikirleriyle planlarımıza renk katıyoruz. Eşlik etmeye ne dersiniz?

Bu yaz nasıl bir rota çizdin kendine?

Bu yaz Akyaka’da olacağım. Kitesurf sporuna aşık biri olarak bu alanda eğitim veren Kite Inn adında bir okulumuz var. Yaz boyunca hem

kendimi geliştireceğim hem de insanları bu sporla tanıştırmak için uğraşacağım. Ama tabii tatil benim için gezmek demek aynı zamanda.

Yolculuk anında modunu yükselten favori albümlerini, müzik listeni bizimle paylaşır mısın?

Ruh halime göre çok değişken bir listem var. Aslında var da denemez. Özellikle yolculuklarda çok anlık gelişir ne dinleyeceğim. Yolculuk düşünmek için fırsattır bana. Dolayısıyla aklıma gelen anılara göre anlık seçim yapıyorum. Son zamanlarda KÖFN dinliyorum çoğunlukla.

Arkadaşlarınla gitmek için hangi mekanı tercih edersin?

Yemek konusunda yeni şeyler denemeyi seviyorum. Aslında yemek yemeyi seviyorum. Keşfetmek güzeldir; hele bir de lezzetliyse. Akyaka’daki Vento ve No 22 Riders Inn iyi birer seçenek.

Bavula eklenen yıldız stil parçaları vardır. Senin vazgeçemediğin hangisi?

Artık çoğu insanın da tercih ettiği gibi beyaz keten gömlek yaz için çok kurtarıcı, şık ve rahat bir parça benim için.

Peki bu yaza özel sakladığın, izleyeceğin bir dizi var mı?

Stranger Things’in dördüncü sezonunun ikinci kısmını sabırsızlıkla bekliyorum.

Yaz ruhunu ortaya çıkaracak bir konsere gitmek istesen, bu hangi sanatçınınki olurdu?

Kenan Doğulu.

Baş ucundaki favori kitap?

Tanrılar Okulu.

Röportaj Salih Devrim