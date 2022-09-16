Serinletici bir rüzgar, tenimize kavuşan güneş ve dalga sesleri. Kısacası dopdolu geçireceğimiz bir yaz. Batuhan Ekşi ile bir araya gelerek yazın coşkusunu kutluyoruz, onların ilham verici fikirleriyle planlarımıza renk katıyoruz. Eşlik etmeye ne dersiniz?

Bu yaz nasıl bir rota çizdin kendine?

Bu sene tatil benim için erken başladı. Küçük bir Bodrum ve Çeşme seyahatleri yaptım. Sırada Barcelona seyahati var. Bunun dışında yoğun bir iş tempom olacak, tabii arada kaçamak mutlaka yapılır.

Yolculuk anında modunu yükselten favori albümlerini, müzik listeni bizimle paylaşır mısın?

Uzun yolda bana eşlik eden sanatçılar; Jan Blomqvist, Monolink.

Arkadaşlarınla gitmek için hangi mekanı tercih edersin?

Son zamanlarda favori mekanım Galataport Muutto. Hem menüsü hem de ambiyansı inanılmaz çekici geliyor. Ayrıca Umut Şef’in reçetelerini mutlaka denemelisiniz.

Peki bu yaza özel sakladığın, izleyeceğin bir dizi var mı?

Ben tam bir Marvel hayranıyımdır. İzlenmesi gereken o kadar çok Marvel dizisi var ki sırayla tamamlayacağım.

Yaz ruhunu ortaya çıkaracak bir konsere gitmek istesen, bu hangi sanatçınınki olurdu?

Şöyle 2-3 günlük bir müzik festivali ruha çok iyi gelirdi. Örneğin Tomorrowland. İlaç gibi.

Baş ucundaki favori kitap?

Baş ucumda duran kitabım müthiş psikoloji içerikli, hayır deme sanatını anlatan bir kitap.

Yazın dolabından asla eksik etmediğin bir yiyecek söyler misin?

Mercimekli salata. Malzemeleri mutlaka dolabımda yer alır.

Röportaj Salih Devrim