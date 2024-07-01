Yaz‘ın tatile çıktığımız zaman en sevdiğimiz aktivitelerden biri de güneşlenmektir. Çoğumuzun da sevdiği bronz ten rengine ulaşmak için bazen bilinçsizce kendimizi güneşin kavurucu sıcağına maruz bırakıyoruz. Plaj sonrası, acısız ve sızlayan bir cilt ile karşılaşmak istemiyorsanız güneş kremlerinizi kullanmanız gerekmektedir. Hangi kremlerin güneş yanıklarınıza iyi geleceğini bilemiyorsanız sizler için hazırladığımız bu listeye bir göz atın.

1-La Roche-posay posthelios after sun face and body gel

La Roche Posay Posthelios After Sun, güneş sonrası ciltte ki acı ve sızıyı yatıştırıcı ve nemlendirici özelliğine sahiptir. Hatta vücutta oluşan şişkinliği de giderir ve soyulmayı engelleyerek uzun süre bronzluğun kalmasına da yardımcı olur.

2-CeraVe Moisturizing Cream

CeraVe Moisturizing Cream, hassas ciltler için güçlü koruma etkisine sahiptir. Hyalüronik asit ve seramidlerle cildimizi nemlendirip, vücudun soyulmasını da engellemektedir. Ayrıca CeraVe, egzamalı ciltler için de kullanımı uygun bir kremdir.

3-Clarins After Sun Soothing Balm

Clarins After Sun Soothing Balm, güneş sonrası cildinizi nemlendirmek ve bronz teninizi devam ettirmek için uygulanan bir kremdir. Bu ürün güneşin sıcaklığına maruz kalındıktan sonra yüz ve vücut rahatlığı için cildinizi yatıştırır, yoğun bir nemlendirme sağlar ve besler.

4-Hawaiian Tropic Silk Hydration Weightless After Sun Gel Lotion

Güneş sonrası, cildimizi besler ve nemlendirir. Aloe vera jeli içeren förmülüylee cildinizde yumuşaklık hissi yaratır. Hafif kremsi dokusuyla cildinizde yağsız ve yapış yapış hissi bırakmayan bir yapıya sahiptir.

Gizem Demir

İlginizi çekebilir: