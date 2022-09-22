Güneş, Zodyak’ın öncü burçlarından Terazi’ye 23 Eylül itibariyle giriş yapacak. Adaleti ve dengeyi temsil eden romantik, dünyaya sevmeye ve sevilmeye gelmiş Terazi burçlarının dönemi başlıyor! Sonbaharın tutulma enerjilerine ilaç gibi gelecek bu enerjiyle renkli, neşeli ve hayatı sevmeye odaklanan ve yaşamın kıymetini bilen enerjilere geçmeye hazır olun!

Peki kimdir Terazi burçları? Gelin birlikte yakından tanıyalım;

Terazi burçları çalıştıkları ortamları, evlerini hatta çevresinde bulunan insanları bile güzelleştirmeye çalışırlar. Asla havasız ve bakımsız yerlerde çalışamazlar. Hatta nefes bile alamazlar. Çünkü bilinç altlarında güzel yaşayamayacaksak neden yaşıyoruz düşüncesi vardır. Güzelleştirme işini de gerçekten çok iyi yaparlar. Yönetici gezegenleri Venüs onları estetik konularda çok ciddi yeteneklerle donatmıştır. Güzellik sektörü, mimari, dekorasyon işleri tam onlara göredir.

Güzellik anlayışları ilişkilerine de yansır. İlişkilerinde ve iletişimlerinde her zaman nazik ve diplomatik olmaya özen gösterirler. Ve karşılarından da aynı özeni beklerler. Burada denge kurmaları çok çok önemlidir. Çünkü ilişkilerde diplomasiyle ilerleyeyim derken sınırlarını kaybedebilir. Verdiği reaksiyonlar hep karşı tarafı mutlu etmeye ve oradan gelen etkilere göre şekillendiğinden kimlik kargaşası yaşamaya başlayabilirler. Tabi bunun tam zıttı da söz konusu olabilir yani her zaman almanın hazzı da tehlikelidir. Ama kişisel sınırlarını iyi çizmiş bir Terazi aynı anda herkesin ihtiyaçlarını görür, düzene sokar ve durumu dengeye getirir. Bunu başarabilmiş Terazilerden çok iyi avukatlar çıkar. Burada bahsedilen burcunda sembolü olan adaletin hassas terazisidir.

Terazilerin önlerindeki en büyük engel ise kararsızlıklarıdır. Her ne kadar günün sonunda kendi bildiklerini okusalar da bu aşamaya gelene kadar çok zaman harcarlar. Kararsızlıklarının en büyük sebebi ise dışarıya çok fazla kanalize olmaktan dolayı kendi temel ihtiyaçlarını unutuyor olmalarından ileri gelir.

PINAR KANBAK