8 Ekim Güneş-Mars Kavuşumu

Yaşam enerjimizi, davranış şeklimizi, hırslarımızı kontrol eden Mars, Güneş ile 0° mesafede yan yana geldiğinde Güneş-Mars Kavuşumu gerçekleşir. Önümüzdeki 2 yıl Terazi burcu etkisi ile hayatımıza dahil olan bu kavuşumdan herkes farklı şekillerde etki alacak.

Terazi burcu göksel bir yargıçtır.

Bu süreçte çok fazla çöküşe sahip olacağız. Özellikle karması temiz olmayan otorite sahibi insanların yerle bir oluşunu izleyeceğiz.

Terazi, adaletle alakalıdır. Adaletin çok fazla gündemde olacağı, otorite sahibi olup otoritesini yanlış yönde kullanan güç sahibi olan insanların yargılanacağı iki yıllık bir döngü yaşanacak. Siyasi ve diplomasi alanlarında sıcak gelişmeler olası gözüküyor. Uzlaşmanın zor olacağı bu süreçte zorlu gelişmeler bizi bekliyor.

Güzellik ve moda ile ilgili olan Terazi burcu, ikili ilişkiler söz konusu olunca akla ilk gelen burçlar arasındadır. Halihazırda olan Terazi burcundaki Yeni Ay‘ ı ve Venüs’ ün Yay burcuna geçmiş olmasını düşünürsek çalkantılı ilişkiler, bozulan ya da sarsılan ortaklıklar, ayrılıklar, boşanmalar, şirketlerin ayrılması, ülkeler arasında çıkan diplomatik sorunlar bu sürecin en temel konuları arasında.

Yazı Berfin Atbaş