Güneş koruyucular zararlı güneş ışınlarından koruyan cilt bakım ürünleridir. Zararlı güneş ışınları; güneş lekeleri, cilt kanseri, cilt yanığı ve erken yaşlanma belirtilerine kadar birçok cilt sağlık problemini ortaya çıkarır. Bu yüzden bizi zararlı güneş ışınlarından koruyacak bir ürün kullanmak sağlığımız için en önemli adımlardan biridir. Güneş koruyucular cildi en iyi şekilde muhafaza eder ve onu doğru kullanmak da bize kalır. Biz de doğru bir kullanım yöntemi belirlememiz için güneş koruyucu kullanırken en sık yapılan hataları bir araya getirdik.

1.Sadece yaz aylarında kullanmak

En büyük ve en bilinen hatalardan birisi sadece yaz aylarında kullanılan güneş koruyuculardır. Yapılanın aksine güneş koruyucular her mevsim kullanılmalıdır. Her mevsim evden dışarı çıkmadan önce, hatta evden dışarı çıkmadığınız günlerde bile güneş koruyucu cildinize uygulamalısınız.

2.Cilt tipinize uygun ürün seçmemek

En sık yapılan hatalardan biri de budur. Rastgele seçilen ürün sizin cildinizle uyumlu olmayabilir ve böylelikle cildinizi korumak isterken zarar verebilirsiniz ya da yeterince koruyamazsınız. Örneğin yağlı bir cilde sahipseniz cilde daha iyi tutunan formülleri tercih etmeli ya da aknesi olanlar su bazlı koruyucu ürünler kullanması gerekir.

3.Zaman tanımamak

Cildinize koruyucunuzu sürer sürmez dışarı çıkmayın ya da hemen suya girmeyin çünkü ürünün cilde yerleşmesi ve aktive olması için biraz zaman gerekir. Üründen tam fayda sağlamanız ve zararlı ışınlara maruz kalmamanız için, sürdükten yaklaşık 20 dakika sonra dışarı çıkabilirsiniz.

4.Belli aralıklarla sürmemek

Güneş koruyucular ne yazık ki bir kere uygulamayla tüm gün geçirebileceğiniz ürünler değildir. Zaman geçtikçe etkinlikleri azalır ve tazelenmesi gerekir. Bu yüzden yanınızda mutlaka bir güneş koruyucu bulundurmalısınız. Eğer ki makyajınız üzerine uygulamanız gerekiyorsa makyajınızı bozmadan sprey formüllü güneş koruyucular ile güneş koruyucu kullanmanız mümkündür.

5.Cildinizi temizlememek

Sanırım hiçbirimiz sadece güneş kremi sürüp çıktığımız bir günün ardından cildi temizleme ihtiyacı hissetmiyoruzdur. Ancak güneş koruyucular ciltte kalıntı bırakır ve gün sonunda cildin mutlaka temizlenmesi gerekir.

6.Alternatif ürünlere güvenmek

İçinde güneş koruyucu bulunduran makyaj malzemeleriniz ya da nemlendiricileriniz cildinizi korumak için yeterli değildir. Cildinizi savunmaya yardımcı olurlar ancak görevin asıl sahibi güneş koruyucular cildinizi daha etkili bir korumaya alır.

Ceren Yıldırım

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