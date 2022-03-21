21 Mart itibariyle Güneş Koç burcuna geçiyor. Her sene Güneş’in Koç burcuna geçtiği gün Astroloji günü olarak kabul edilir. Yani yeni astrolojik sene aslında 21 Mart’tır!

Baharın kendini göstermeye başladığı ve toprağın tomurcuk çıkardığı, yeniden doğuş ve doğanın görüntüleri ile mucizelere tanık olduğumuz günler başlıyor. Baharın müjdecisi çiçekler saracak her tarafı ve tazelenme enerjilerine gireceğiz.

Bu baharın başlangıcının Koç burcuna ait olması tesadüf değil. Çünkü Koç burcu da tıpkı bahar gibi astroloji de doğuşu temsil eder. İlk nefestir Koç burcu ve yepyeni enerjileri temsil eder. Haritalarımızda Koç burcu alanları da kendimizi sabırsızca, öncü bir şekilde ifade etmeye çalıştığımız alanları temsil eder. Yani hepimizin içinde Koç burcu enerjisi var!

Koç burcu ile birlikte uzun süredir sıkıştığımız Kova ve Balık enerjilerine az da olsa hareket gelecek. Sanki her şey bizim dışımızda gelişiyormuş gibi hissettiğimiz ve 2022 senesine girdiğimizden beri bizim elimizden hiçbir şey gelmediğini hissettiğimiz günler geçirdik. Evet artık Koç enerjisi mücadele gücümüzü arttıracak ve iyimser bir ruh haline girmemize yardımcı olacak.

Bu kadar Koç burcundan bahsetmişken özelliklerini de incelemeden geçmeyelim;

KOÇ BURÇLARI; Öncü burçlardandır, doğuştan lider özellikleri vardır.

Elementi ateştir ve eril nitelikte bir burçtur. Yöneticisi savaş gezegeni Mars’tır. Rengi kırmızıdır.

Genel olarak neşelidir ve yaşam enerjisi ile doludur. Bu enerji onlara bazen dürtüsel davranma gibi etkiler de verebilir. Zodyağın en sakar burcu olarakta geçen Koç burçları bir sonraki adımı düşünmeye başladılarsa olgunlaşmaya başlamışlar demektir. 😊 Ama onlara en çok yakışan hiç büyümeyen tarafları ve net tavırlarıdır! İYİ Kİ VARSINIZ KOÇ BURÇLARI SİZ OLMASAYDINIZ ZODYAK GERÇEKTEN ÇOK SIKICI OLURDU!

Pınar Kanbak

İnstagram: @pinarla_astroloji