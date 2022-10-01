Parlayan bir enerjisi var. Kat ettiği yolları geride bırakırken gelecek yıllar için derin bir nefes alıyor. Vücudunun derinlerine ulaşan bu nefes, ona hem huzur hem de inanç duygusunu hissettiriyor. Maria Pedraza, sessiz bir kulvarda hızlı adımlarla rakipleri ile arasındaki mesafeyi açmaya devam ediyor. 26 yaşındaki başarılı yıldız, sosyal medyanın avantajlarından yararlanan ünlüler arasına girerek kariyerinin ilk ateşini fitillemiş oldu. Yönetmen Esteban Crespo tarafından Instagram hesabı aracılığıyla keşfedilen Pedraza, böylelikle Natalia Tena, Pol Monen ve Nacho Fresneda gibi isimler ile aynı kadroda bulunmayı başardı. Ardından dijital projelerle yıldızı tutan genç yetenek; La Casa de Papel ve Elite gibi dünyanın farklı ülkelerinde büyük ilgi ile izlenen dizilerde tanınır bir oyuncu olma yolunda ilerledi. Tabii ki kendine has duruşu ve tarzı da bu başarı pastasında renkli bir dilime sahipti. Artık istediği şöhreti elde eden Pedraza’nın ihtiyacı olan şeylerden biri de güçlü bir senaryo ile oyunculuğunun farklı köşelerini gösterebilmekti. 2019 yılında Toy Boy dizisi ile aksiyon ve psikoloji alanındaki galibiyetini elde etti. İki sezondur dijital bir platformda yayınlanan dizi, her geçen gün farklı ülkelerden aldığı geri dönüşler ile yükselen grafiğini zirveye taşımaya devam ediyor. Onu öne çıkaran ışıltılarından biri olan stili ise ünlü oyuncuyu daha yakından tanımamız için bizi harekete geçiriyor.

Kendi kurallarıyla

Maria Pedraza’yı sadece oyunculuğu ile sınırlandırırsak haksızlık etmiş oluruz. Aldığı dans eğitimi ile de farkını ortaya koyuyor. Hem sosyal medya paylaşımları hem de stil görünümleri ile özellikle ona benzemek isteyen sevenlerine ise her anlamda rol model oluyor. Kimi zaman minimal bir tarzda kimi zaman kırmızı halının en büyüleyici stili ile düzgün fiziğini ortaya çıkarıyor. Bazen ufak bir aksesuar ile minimal tarzını güçlendiriyor bazen ise renkli bir ruj ile iddiasını ortaya koyuyor. Onu nasıl sınıflandırırsak sınıflandıralım, aslında o kendine özgü dokunuşlarıyla duruşuna yakışacak bir imaj sergiliyor. Ne giyerse giysin, sahip olduğu stil zevkini korumayı devam ettirdiği sürece moda dünyasında onunla daha sık karşılaşabileceğimizi rahatlıkla öngörebiliyoruz.