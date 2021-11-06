Günel Zeynalova Gökhan Göz ile aralarında çıkan aşk iddialarına cevap verdi

Sarıyer taraflarında bir AVM’de objektiflere yakalanan 36 yaşındaki ünlü şarkıcı Günel Zeynalova, özel hayatıyla ilgili konuştu.

“Hayal görüyor”

İş adamı Gökhan Göz ile aşk yaşadığı söylenen Zeynalova, iddiaları yalanlayarak “Gökhan bey hayal görüyor sanırım. Gündeme gelmek için ismimi kullandı. Böyle bir ilişki yok. Ben bu zamana kadar hem sesim hem de duruşumla var oldum. Bu saatten sonra da böyle çirkin durumların içine çekilmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

“Yaptığı çok büyük bir saygısızlık”

Konuşmasına devam eden şarkıcı, “Gökhan Göz’ü tanımıyorum bile! Konserime gelmiş, bana çiçek yollamış. Sonrasında da ‘aşk yaşıyoruz’ diye konuşmalarda yapmış. Büyük saçmalık. Binlerce insan beni dinlemeye geliyor. Yaptığı çok büyük bir saygısızlık”