Sinema ve dizi oyuncusu Günay Karacaoğlu, 3. kez nikah masasına oturdu. Karacaoğlu, Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile hayatını birleştirdi.

Ünlü oyuncu, sürpriz nikahın fotoğraflarını “Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi ‘evet’ dedim.” notuyla Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

Eski eşten iyi dilek

Karacaoğlu’nun eski eşi Şevket Çoruh da nikah fotoğraflarına “Çok güzelsiniz, mutluluklar” yorumunu yaptı.

Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu, 1993-2004 yılları arasında evlilik yaşadı. Eski eşlerin Gülenay adında bir kızları var.