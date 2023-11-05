Hemen herkesin problemi haline gelmiş olan gün ortası yapılan uzun şekerlemeler ardından hissedilen negatif his üzerine çalışmalar yapan uzmanlar, esasında 30 dakikadan uzun yapılan gün ortası uykunun bu negatif hissiyatın ana sebebi olduğunda karar kıldılar. Uzmanlara göre uzun şekerlemeler, uyku ataleti adı verilen bir probleme neden olup, vücudun bu şekerleme ardından enerjik ve yenilenmiş değil, aksi ve suratsız uyanmasına neden oluyor.

Yapılan araştırmalara göre uyku; uyanıklık, N1, N2, N3, ve en son olarak da REM gibi çeşitli evrelerden oluşuyor. Ve tüm bu döngü, bir daha kendini tekrar edene dek 90 dakika sürüyor. Bu evrelerden N1 ortalama 7, N2 10-25, N3 20-40, REM ise 10-40 dakika sürüyor. Kişi 30 dakikadan fazla uyuduğunda genellikle REM, yani en derin uyku evresine giriş yapmış bulunuyor. Bu derin evrenin ortasında uyanınca da haliyle oldukça enerjisiz ve mutsuz oluyor.

Peki hiç şekerleme yapamayacak mıyız?

Yapılan araştırmalara göre 10-30 dakika arası olduğu sürece yapılan şekerlemeler esas amacına hizmet edip, kişiyi dinlenmiş, yenilenmiş ve mutlu uyandırıyor. Anlayacağınız alarmlarınızı bu zaman aralığını baz alarak kurduğunuz sürece şekerlemeleri hayatınızdan çıkartmanıza gerek kalmayacak. Tabii eğer hakikaten çok yorgunsanız ve kısa bir şekerlemeyle geçmeyecek cinstense, uzmanlar 2 saatlik bir şekerlemenin 10-30 dakika arası yapılan şekerlemeyle aynı etkiyi yaratacağını söylüyor. Bu sürenin yanında, araştırmalara göre hiçbir şekerleme 14.00’dan sonra yapılmamalı!

Yazı: Beste Doğan