Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı’nın 2021 Yılı İlk Gençlik Romanı Ödülü “Burnumun Renkleri ve Umami” adlı eseri ile Esra Yazdıç Demir’e verildi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde yapılan seremonide ödül kazanan yazara kendi elleriyle ödülü takdim eden Gülten Dayıoğlu, öğretmen ve yazar olarak “yarınlara borcum var” diyerek 2007 yılında Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı’nı kurduklarını ifade etmekle birlikte “Umuyorum bu ödül ile genç yazarlarımız bizden sonra da yarınlara sahip çıkacak” diyerek Vakfın, ödülleri verirken nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatı eserlerinin yaygınlaştırılmasını, Türkçeyi doğru kullanan yazarların yetişmesine katkı sağlamayı amaçlandığına da ifade etti. Dayıoğlu ek olarak konuşmasında bu yıl ödüle layık görülen Esra Yazdıç Demir’i kutladı.