Alışverişini bitirdikten sonra basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet Gülsim Ali, “Sizi beklemiyordum. Kış geldi, bu yüzden daha kalın şeyler almaya geldim” dedi. Yaz aylarını nasıl geçirdiği ile ilgili soru üzerine ünlü oyuncu, “Yaz güzel geçti. Kısa bir tatil yaptım Marmaris tarafında. Sonrasında Bulgaristan’a ailemin yanına gittim, güzel geçti benim için” ifadelerini kullandı.

Başrolünde yer aldığı ‘Gönül Dağı’ dizisinden ayrılması günlerce konuşulan 27 yaşındaki Ali, projeyle hakkında “Gönül Dağı çok özel bir işti. Diziden çıkmama rağmen hala dizi yayınlanınca sosyal medyada gündem oluyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Şu an sözleşme yaptığımız bir iş yok. Görüştüğümüz projeler var, hem televizyona hem de dijitale. Çok önem veriyorum güzel bir projeyi seçmek için” şeklinde konuştu.