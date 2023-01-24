Yalı Çapkını dizisinin yayınlanan son fragmanı sonrası izleyiciler adeta çıldırdı. Sosyal medyada dizinin gidişatına tepki yağarken ilk bölümünden itibaren reytingleri kasıp kavuran Yalı Çapkını dizisi hakkında şok eden bir iddia ortaya atıldı. Son zamanlarda senaryosuyla alakalı sorunlar yaşandığı konuşulan dizi ile ilgili Gülseren Budayıcıoğlu’nun harekete geçtiği öne sürüldü.

Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı. Dizinin yeni bölümünün fragmanında Ferit’in yalıya Pelin’i getirmesi büyük tepki topladı. Dizinin sevenleri Twitter’da binlerce yorum yaparak Senaryonun gidişatına tepkilerini gösterdiler.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolünde olduğu dizide, Pelin’e hayat veren Buçe Buse Kahraman’ın ön plana çıkarılması fanların tepkisini çekti. Senaryonun son haftalarda beğenilmemesi sonrası fragman ise bardağı taşıran damla oldu.

Final bölümü çok yakın iddiası

Seyirciler fragmandan sonra “Metresin dram hikayesi yaptılar” diziyi diyerek tepki gösterdi. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, cuma akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer alıyor.

Büyük tepki gören fragmanın ardından Yalı Çapkını ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kulislerde dolaşan bir iddia, sevilen dizinin final bölümünün çok yakın olduğunu işaret etti.

Geçtiğimiz haftalarda Mert Ramazan Demir’in, canlandırdığı Ferit karakterinin 4 kadınla birden aşk yaşamasına tepki gösterdiği ve senaristlerle gerginlik yaşadığı konuşulmuştu.

Öte Yandan Pelo karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman’ın ısrarla Ferit’in hayatında olması da seyirciyi kızdıran başka bir detay. Afra Saraçoğlu’nun da geri planda kalmaktan hoşnut olmadığı ve havalimanındaki öpüşme sahnesini sırf bu nedenle istediği öne sürülmüştü.

Budayıcıoğlu senaryonun gidişatından rahatsız

Söylentilere göre, dizinin yaratıcılarından Gülseren Budayıcıoğlu, senaryonun gidişatından rahatsız oldu ve hikayeyi sonlandırmak istedi.

Budayıcıoğlu’nun diziyi bitirmek istediği yönündeki iddialar, magazin aleminde büyük ses getirdi.

Dizi yapımından konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

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