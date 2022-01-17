Magazin programında yaptığı sunuculukla sık sık gündeme gelen Seren Serengil, şarkıcı Gülşen‘in en son giydiği transparan sahne tarzını ve dansını hedef aldı. Serengil Gülşen’i yaptığı bir paylaşımla eleştirdi!

Gülşen olay yaratan kıyafetiyle pozlarını paylaşarak “Sahneden inmek çok zor geldi. Yeniden buluşmak üzere. Sizi çok seviyorum. Bu kadar sevildiğim için de çoook şanslıyım” dedi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Gülşen (@gulsen)’in paylaştığı bir gönderi

Gülşen‘in dansı hayranlarından tam not alırken bir kısım tarafından ise olumsuz eleştirilere maruz kaldı.

Seren Serengil instagramında yayınladığı hikayede Gülşen‘e şu sözleri söyledi: “Bugüne kadar değil ama son kıyafet külot sütyen, olay amacını aştı bence. Striptiz kıyafeti gibi bu kadarı da yemekli masaların olduğu ortam için çok fazla ve avam artık. İlla şeyini çıkaracaksınız.” dedi.