Konserlerinde giydiği dekolteli kıyafetleriyle sürekli gündem olan Gülşen, son olarak bugün yayınlanan yeni şarkısı Lolipop ile gündemde.

Şarkı, sözlerinden çok kapak fotoğrafı ve klibinden dolayı gündemde. Şarkının müzakalitesi değil, klipteki görüntüler şarkıyı ön plana çıkartacak yorumları yapıldı. 5 dijital müzik platformunda yayınlanan şarkı, istenilen dinleme sayısına ulaşamadı. Youtube kanalında 123.351 izlenmesi olan şarkıyı sadece 2.7 bin kişi beğendi.

Çeşitli sosyal medya platformlarında ise dinleyiciler şarkıyı beğenmediklerini söyledi.

Bazı dinleyiciler ise beğendiklerini şu şekilde dile getirdi;