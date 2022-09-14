Geçtiğimiz günlerde ev hapsi kararı kalkan Gülşen, konser hazırlıklarına yeniden başladığı söylenmişti. Gülşen’in önce İstanbul Kartal’da sonra Gaziantep’te sevenleriyle buluşması bekleniyordu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şarkıcının yurt dışı yasağı olduğu ancak sözleşme gereği konser takviminin kaldığı yerden devam edeceği belirtilmişti.

Avukatı Emre Emek’in ise yurt dışı yasağına itiraz dilekçesi verdiği biliniyor. Şimdi ise yeni bir iddiaya göre Gülşen’in imam hatipliler ile ilgili davası sonuçlanana kadar konser veremeyecek.

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