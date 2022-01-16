Geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne alan Gülşen, İzzet Yıldızhan’ın ‘külot’ açıklamasını yeniden alevlendirdi. Ünlü şarkıcı, Yıldızhan’ın “Sahneye de külotla çıkmasınlar ya” sözlerinden sonra sahneye iddialı transparan elbisesiyle çıktı. Gülşen aynı zamanda kalça dansı da yaparak sosyal medyada gündem oldu.

45 yaşındaki şarkıcının sahne tarzı ve olay yaratan dansına takipçileri hem destek oldu hem de tepki gösterdi. Eleştirel yorum yapanlar arasında giydiği derin dekolteli elbiselerle adından söz ettiren Ebru Polat da vardı.

Polat, sosyal medyadan Gülşen’in sahnede çekilen fotoğrafını paylaşarak yaptığı açıklamada “”Gülşen çok abartmış tamam İzzet’e inadına külot giymiş sütyen giymiş e tamam bunlara kimse bir şey demiyor da do… ne ya? Oynata oynata… Neden bizim eşimiz çocuğumuz görsün. Çok abartmadın mı? Sana hiç yakıştıramadım çok ileri gittin ya…” ifadelerini kullandı.