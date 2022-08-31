Şarkıcı Gülşen, 30 Nisan 2022’de Ataşehir’de verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor” ifadesinde bulunmuştu. Bu sözlerinin ardından Gülşen için tutuklama kararı verilmişti. Kararın ardından Bakırköy’deki Kapalı Kadın Cezaevi’ne götürülen Gülşen, daha sonra ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Şarkıcının avukatı Emek Emre, İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunmuştu.

Ev hapsinin kaldırılması için talepte bulunuldu

İtirazı değerlendiren mahkeme, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan şüpheli ünlü şarkıcını tahliyesine ve yaşadığı evi terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Tahliyenin ardından harekete geçen Gülşen’in avukatları ev hapsinin de kaldırılması talebinde bulundu.

Mahkeme talebi değerlendirecek

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu’nun avukatı Emek Emre, bugün öğleden sonra İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ev hapsi kararının kaldırılmasına yönelik dilekçe sundu. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirecek olan talebin kararı ise merakla bekleniyor.

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