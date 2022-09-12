30 Nisan 2022’de Ataşehir’de ki bir konserinde imma hatipliler için sarf ettiği sözleri yeniden gündeme getirilen Gülşen hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Ünlü şarkıcı, 26 Ağustos’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yapılan itiraz üzerine mahkeme, ‘dosya kapsamındaki tüm delillerin toplanmış, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğu bulunması’ gerekçeleriyle 29 Ağustos’ta Gülşen’in tahliyesine karar vermişti. 4 gün cezaevinde kalan şarkıcının tahliye edilerek ev hapsine gönderilmesi ünlü isimler ve sevenleri tarafından büyük tepkilere yol açmıştı.

Ev hapsine itiraz edilmesi sonucunda üst mahkeme, Gülşen için adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Yeni kararda şarkıcıya yurt dışına çıkma yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirildi.

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