Sahnelere verdiği 6 aylık aradan sonra dönmeye hazırlanan Gülşen, 11 Şubat akşamı Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşacak. Konser duyurusu yapıldıktan sonra satış rekorları kıran pop müziğin kraliçesi, 5 bin 800 kişilik salonu doldurarak sevenleriyle çok konuşulacak bir buluşma yaşamaya hazırlanıyor.

Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, aylardır bu konsere hazırlanan Gülşen, sesiyle olduğu kadar sahne şovlarıyla da çok konuşulacak. Türkiye’den ve yurt dışından özel ekipmanlar getirtilen konser, sahne tasarımıyla da seyirciyi büyüleyecek.

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