Zorlu PSM’de konser veren Gülşen sahne kıyafetleriyle adından söz ettirdi. Gülşen, konserde Bergen’in ‘Sen Affetsen Ben Affetmem’ şarkısını da söyledi.

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden şarkıcı Gülşen’in kostümü yine çok konuşuldu. Beline kadar uzanan derin yırtmaçlı siyah elbiseyle sahneye çıkan Gülşen, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan Gülşen’in yırtmacındaki fiyonk detayı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından bebek bezine benzetildi.

Öte yandan Gülşen seyirciler arasında oturun bir dinleyicisinin kucağına oturması ve seyircinin kalçasına tokat atması da tepkilere neden oldu.