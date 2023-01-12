Şahsına açılan davanın ardından kısa bir süre içerde kalan Gülşen, sonrasında tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Ünlü şarkıcı, yılbaşından sonra tekrardan sahnelere dönmesiyle gündemde de yeniden yerini almıştı. Şimdilerde ise ekranlardan uzak tuttuğu oğlu Azur Benan’ı paylaşmasıyla dikkat çekti.

“Nice Altı’n yaşlara”

Gülşen’in oğlu Azur Benan’ın altıncı yaş gününe dair yapmış olduğu paylaşım ilgi çekti. Ekranlardan uzak büyüttüğü oğlu Azur Benan ile fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı “Nice Altı’n yaşlara” notunu ekledi.

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