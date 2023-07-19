Nişantaşı’nda önceki gün ekibiyle toplantı yapan Gülşen, mekan kapısında basın mensuplarının olup olmadığını kontrol ettirdikten sonra şoförünü çağırdı. 47 yaşındaki popçu, hızlı adımlarla otomobiline yürüdüğü sırada görüntülenmekten kurtulamadı.

Gülşen Çolakoğlu’na, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan “yılın belli bölümlerini ailesiyle geçirdiği İspanya’dan ev aldığı ve bu ülkeye yerleşeceği” haberleri hatırlatıldı. ‘Artık sadece işleri için İspanya’dan Türkiye’ye geleceği’ iddiası karşısında sessiz kalan Gülşen, basın mensuplarının yönelttiği soruları gülümseyerek geçiştirdi.