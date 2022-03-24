Sözcü’den Hayati Arıgan’ın haberine göre, Gülşen, Emek Emre aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne dilekçe verdi. Dilekçede, ‘Lolipop’ isimli şarkısının görsel ve sosyal medyada yayınlanması sonrasında Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali’nin, Gülşen’in sahne performans ve şovları üzerinden yalnızca kendisine değil, eşine ve çocuğuna karşı açık bir şekilde aile birliği hedef alacak şekilde onur ve saygınlığını rencide edici, aleni hakaret içeren söylemlerle kişilik haklarına saldırıldığı iddia edildi. ‘Söylemezsem Olmaz‘ isimli programda sunucular Seren Serengil ve Bircan Bali’nin program esnasında sistematik olarak Gülşen’e saldırdığı ve Gülşen üzerinden reklam yapıldığı iddia edilerek Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto olarak bilinen Harutyan Dalga hakkında 6284 Sayılı Kanuna Göre Koruma Kararı gereğince tedbir kararı istendi.

İstanbul Aile Mahkemesi dilekçeyi inceleyerek şiddet mağduru olduğu iddia olunan Gülşen Çolakoğlu’nun beyana göre karşı yanlardan gelebilecek şiddete yönelik yakın ve tehlikeli davranışlara açık olduğu, korunması gerektiği kararına vardı. Mahkeme, Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto’nun Gülşen’e karşı, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine ve bu tedbirlerin bir ay süreyle uygulanması kararına vardı.