Son dönemde konserlerinde tercih ettiği sahne kostümleriyle dikkat çeken Gülşen, kendisine gelen eleştirilere, “Hiçbir sıfatın kölesi değilim, kimseye ait değilim” diyerek yanıt vermişti. Ünlü şarkıcı, bu kez iddialı siyah kıyafet seçimiyle ilgi odağı oldu.

Dün akşam Bursa’da sevenleriyle buluşan Gülşen, giyim tarzıyla bir kez daha dikkatleri üzerine topladı.

Uzun çizme tercih eden ünlü şarkıcı, derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle geleneği bozmadı. Instagram sayfasından sahne fotoğraflarını paylaşan Gülşen’e adeta beğeni ve yorum yağdı.