Gülşen, ünlü bir giyim markası ile yaptığı işbirliği kapmasından yeni çıkardığı özel koleksiyonundan rengarenk, göbek dekolteli uzun elbisesiyle sahne aldı. Konserde çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan 45 yaşındaki şarkıcı, hayranlarından tam not almayı başardı.

Yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni koleksiyonunun tanıtımını yapan Gülşen’in, “Koleksiyonumuzun en bayıldığım parçalarından biriyle bu kez Bodrum’a gittik yazı getirmeye. Hem yazın gelişini, hem 19 Mayıs Bayramı’mızı coşkuyla kutladık” notuyla yayınladığı kareler, kısa sürede 20 bin beğeniye ulaştı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Gülşen (@gulsen)’in paylaştığı bir gönderi

Ünlü şarkıcının bu paylaşımına, hayranları ise “”Çok güzel bir koleksiyon olmuş”, “Bu güzelliğin, zarafetin, asaletin ne olacak peki?”, “Sahneye çok yakışıyorsunuz” ve “Elbise çok yakışmış” şeklinde yorumlar yaptı.