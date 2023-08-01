Sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle sık sık takipçileriyle iletişim kuran Gülşen, yaz ayının gelmesiyle birlikte adeta konserden konsere koşuyor. Son dönemde söylediği şarkıların yanı sıra tercih ettiği cesur sahne kostümleriyle gündeme gelen şarkıcı Gülşen, yoğun konser maratonuna ara verdi. Bir süre dinlenme kararı alan Gülşen soluğu memleketi Ordu’da aldı. Başına yemeni bağlayıp fındık topladığı kareyi Instagram hesabından paylaşan Gülşen’in fotoğrafı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.