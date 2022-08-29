İstanbul Ataşehir’de 30 Nisan’da verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri yeniden gündeme getirilen Gülşen için “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” gerekçesiyle tutuklama kararı çıkmıştı. Gülşen’in avukatı Emre Emek’in tutukluluk cezasına itirazı kabul edildi ve ünlü şarkıcının ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verildi.

Adli kontrol şartıyla tahliye edilen Gülşen’in, dosyası davaya dönüşene kadar ev hapsinde kalacağı belirtildi.

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