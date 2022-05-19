Cesur kıyafetleriyle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcının Twist işbirliğinde hazırlanan koleksiyonunun lansmanı önceki gün yapıldı. “KURALSIZCA GİYİNENLERİN ENERJİSİYLE ORTAYA ÇIKTI”

Gülşen “Sahnede de bu kıyafetleri sık sık üzerimde göreceksiniz. Çok özgürce, kuralsızca giyinen gençliğin enerjisiyle, benim dışavurumumla çıktı bu koleksiyon. Bu benim dünyam bu benim stilim” şeklinde konuştu.

Aleyna Tilki’nin klibi sorulunca ise “Nasıl bir görüşüm olduğunu açıkça anlattım zaten” şeklinde cevap verdi.

Kadın şarkıcılara sahne kostümleri konusunda ilham olduğu görüşüyle ilgili de “Herkes kendi neyin içinde olmak istiyorsa, ne yapmak istiyorsa, yapması gerekiyor. İlham olmak çok güzel bir şey benim için” dedi.

Açıklamalarını “Dışarıdan hiçbir soru işaretine mahal verecek bir durumum yok. Duruşum çok net. Söylemek istediğim her şeyi dışa yansıtıyorum. Her alanda çok netim” diyerek bitirdi.