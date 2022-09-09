Konserinde imam hatipliler ile ilgili söyledikleri yeniden gündeme gelen Gülşen, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı. Dört gün cezaevinde kalan ünlü şarkıcı ”konutu terk etmeme” şartıyla serbest bırakıldı. Gülşen‘in ev hapsi almasına ünlü isimlerden ve takipçilerden büyük tepkiler yağmasıyla birlikte yeniden değerlendirilen mahkeme kararında bir değişiklik olmadı.

Gazeteci Talat Atilla ise Gülşen’in 21 Ekim’deki duruşmaya kadar Bodrum’a gittiği iddiasında bulundu. Bunun üzerine şarkıcının avukatı Emre Emek, iddiaları reddeden bir basın açıklaması yaptı. Emek, ortaya atılan bu iddiaların sahibi hakkında da yasal yollara başvurulacağını belirtti.

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