İmam hatipliler için söylediği sözlerden sonra tutuklanan Gülşen, karara itiraz edilmesi sonucunda ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Verilen bu yeni karara Şahan Gökbakar ve Gülben Ergen, çok geçmeden sosyal medya hesaplarından tepki gösterdiler.

Gülşen serbest bırakılmamış ki… Ev hapsine alınmış. Adli kontrol ile salıverildi falan değil ha. Tutuklu ve evinde hapis… — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) August 29, 2022

Gökbakar, Twitter hesabından “Gülşen serbest bırakılmamış ki…Ev hapsine alınmış. Adli kontrol ile salıverildi falan değil ha. Tutuklu ve evinde hapis…” ifadelerini kullanırken, Gülben Ergen ise Instagram hesabından bir gönderiyi paylaştı.

Gülşen cezaevinden ev hapsine gönderilmesi üzerine ünlü yıldızın avukatı bu karara itiraz edileceğini açıkladı.

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