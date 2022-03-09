Son dönemde tercih ettiği sahne kıyafetleri ile sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Gülşen, sınırları zorlamaya devam ediyor.

Sahnede giydiği cesur ve iddialı kıyafetleriyle sık sık magazin gündeminde olan güzel şarkıcı, en son sahne aldığı Zorlu PSM’de seyircinin kucağına oturarak şaşkınlık yaratmıştı.

Gülşen bu kez albüm kapağıyla olay yarattı. Ünlü şarkıcının cuma günü yayınlayacağı ‘Lolipop’ şarkısının kapak fotoğrafı sosyal medyada yer aldı. Kapak fotoğrafını görenler şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tuttu.