Gülşen, uzun zamandır gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Cesur tarzıyla zaman zaman tepki çeken Gülşen konserinde imam hatiplilerle ilgili sözleri gündem olunca gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Ev hapsi de alan Gülşen daha sonra ev hapsi bitince oğlunun yanına yurt dışına çıkmıştı. Türkiye’yi terk ettiği iddiaları yalanlanan Gülşen uzun zamandır paylaşım yapmıyordu.

Son konserinden aylar sonra Instagram’da ilk kez paylaşımda bulunan şarkıcı, takipçilerini heyecanlandırdı.

Gülşen, paylaşımında “Bazı kavuşmalara az kaldı” ifadelerine yer verdi.