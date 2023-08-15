Ünlü şarkıcı Gülşen, sipariş verdiği kıyafetleri almak için gittiği Nişantaşı’nda ilginç bir olayla karşılaştı. Snob Magazin’de yer alan habere göre; Arabasını park ederken yoldan geçen bir VIP araç arızalanarak yolun ortasında kilitlendi. Bu durum Gülşen’in arabasının park edildiği alanı da etkiledi ve aracı park yerinde mahsur kaldı.

Arabasını almaya gelen Gülşen, karşısında gördüğü manzaraya çok sinirlendi. Sinirini kendisini görüntüleyen gazetecilerden çıkaran şarkıcı “Yeter artık çekmeyin. Çocuk var yanımda. Yetmedi mi aldığınız görüntü?” diyerek tepki gösterdi. Gülşen’in pembe saçları ve sokak stili ise dikkat çekti.