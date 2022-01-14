Şarkıları ve giyim tarzın daki iddasını koruyan 47 yaşındaki başarılı şarkıcı Gülşen, konserlerindeki sahne kıyafetleriyle adından sıkça magazin kulislerinde bahsettiriyor.

Gülşen tercih ettiği sahne kıyafetlerini beğenen kadar eleştirenler de oluyor. Olumsuz eleştirilere kulak asmayan pop şarkıcısı Gülşen, cesur kıyafetleri ile sahne almaya hızla devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da verdiği bir konserde derin bacak dekolteli, mor tül detaylı elbisesiyle beğenileri topladı. Gülşen paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü; “Ankara ‘da hafızamdan gitmeyecek konserlerden biri daha. Sizi çok seviyorum 🦄 08/01/2022″. İşte o kareler.