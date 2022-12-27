Senaryosunu Gülse Birsel tarafından yazılan, Ozan Açıktan’ın yönettiği Yılbaşı Gecesi filminin galası dün gece yapıldı. Geceye birçok ünlü isim katıldı.

Günlerdir sevdikleriyle birlikte Yılbaşı Gecesi’ni kutlamayı hayal ederken son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı Didem’in tüm hayallerinin yıkılmasına sebep olur. Ozan, pandemi süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı Yılbaşı Gecesi’ni kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur.

İlginizi çekebilir: