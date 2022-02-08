Ünlü senarist ve oyuncu Gürsel Birsel, Masa Dergisi’nin Şubat sayısına konuk oldu ve yeni dizisi öncesi Gamze İyem’in sorularını yanıtladı.

Röportajda “Yazarken size en çok neler ilham veriyor?” sorusuna “yetiştirme mecburiyeti” yanıtını veren Gülse Birsel, ülkeyi terk eden kişilerle ilgili soruyu da cevapladı. Birsel, verdiği röportajda imkanı olduğu halde başka bir ülkede yaşamak istemediğini söyledi.

Yeni dizi müjdesi

Yeni dizisiyle hakkında da bilgi veren Birsel, “8 bölümlük bir komedi dizisi. Dijital bir platforma. Sitcom değil, yani stüdyoda gülme efektli vs. değil, gerçek mekanlarda. Güzel bir oyuncu kadrosu planlanıyor. Yazın çekim olur gibi düşünüyoruz. Ama senaryo yazımı aşamasındayım şu an. Güncel bir hikâye. Başka bir ipucu veremiyorum.” diye konuştu.