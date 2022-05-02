‘Avrupa Yakası’, ‘Yalan Dünya’ ve ‘Jet Sosyete’ gibi dizilere imzasını atan Gülse Birsel, üniversite yıllarını yad etti ve Cem Yılmaz ile tesadüfen aynı karede yer aldığını paylaştı.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Gülse Birsel, mezuniyet töreninde çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

Gülse Birsel Cem Yılmaz yan yana

Ünlü oyuncu, gönderisine şu notu düştü:

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde o yıl bilmeden mizah paneli yaşanmış… Cem ile okuldan hiç tanışmadan, tesadüfen yan yana düşmüşüz. Zaman yolcusuyum ve Cem Yılmaz’la selfie çektiriyorum gibi görünse de sadece genç birisiyim ve elimdeki galiba maytap… Vay be!

Birsel’in paylaşımı kısa sürede takipçilerinden 163 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.