Bu yıl 21’incisi düzenlenen ‘Altıntıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri’nde 33 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Disney Plus’ta yayınlanan ‘Yılbaşı Gecesi’ adlı filmini izleyicisiyle buluşturan Gülse Birsel, meslektaşı Erdal Beşikçioğlu ile ‘Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Birsel, yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullandı:

“Bu organizasyonu çok beğeniyorum. Yılın Yıldızları ödülü neredeyse benim kariyerimle yaşıt. Şahane bir ödül töreni, neredeyse her yıl geliyoruz. Birkaç hafta önce beni aradılar. ‘Yaşam Boyu Başarı’ ödülü alacağım diye çok korktum. Neyse ki ‘Onur Ödülü’ymüş. Diğerinin bir öncesi zannediyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun.”