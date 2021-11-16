Gülse Birsel itiraf etti!

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, senaryosu kendisine ait, 2017 yılında yayınlanan “Aile Arasında” filmiyle ilgili bir itirafta bulundu.

Gülse Birsel, kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgar, Fatih Artman, Su Kutlu, Gülse Birsel, Ayta Sözeri, Derya Karadaş, Devrim Yakut ve Erdal Özyağcılar gibi ünlü isimlerin bulunduğu Aile Arasında filminin setinden bir fotoğraf paylaştı.

Demet Evgar, Devrim Yakut, Devin Özgün Çınar, Ayta Sözeri, Fatih Artman ve Derya Karadaş’ın setten bir fotoğrafını paylaşan Gülse Birsel, fotoğrafın altına yazdığı yazıda filmde Adana’da geçen sahnelerin aslında Silivri’de çekildiğini itiraf etti. Birsel paylaştığı fotoğrafın altına, “2017 Ekim. Silivri’de #ailearasında düğün sahneleri çekimi ve feci soğuk bir gece. (Evet düğün sahnelerini Adana’da değil, Silivri’de bir evde çekmiştik.)” sözlerini yazdı.

İşte o paylaşım: