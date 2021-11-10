Gülşah Saraçoğlu’nun eski halini görenler şaşırdı

TV8’de yayınlanan ‘Doya Doya Moda’ adlı programda jüri üyeliği yapan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, yarışmacılarla zaman zaman kilolarıyla ilgili yaşadığı sorunlar hakkında konuşuyordu. Pek çok ünlü ismin kıyafetlerini tasarlayan Saraçoğlu’nun, şimdiki fit görüntüsüne kavuşmadan önceki hali ortaya çıktı. Formda görüntüsü ile tanınan ünlü modacının eski kilolu halini gören hayranları çok şaşırdı.

İşte Saraçoğlu‘nun eski bir fotoğrafı…