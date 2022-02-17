Nişantaşı’ndaki bir mekanda düzenlenen partiye katılan modacı Gülşah Saraçoğlu Demet Akalın’a dava açıp açmayacağı hakkında konuştu. Saraçoğlu, “Ona mahkemeden daha büyük bir ceza vereceğim ve kendisini asla affetmeyeceğim!” dedi.

“Asla affetmeyeceğim!”

Gülşah Saraçoğlu, Deha Bilimlier ile “yasak aşk” yaşadığı iddialarının ardından Demet Akalın’a kendisi için yaptığı açıklamalardan dolayı dava açacağını söylemişti. Saraçoğlu, gazetecilerin, “Dava açacaktınız. Son durum nedir ve tekrar barışır mısınız?” sorularına, “Ona mahkemeden daha büyük bir ceza vereceğim ve kendisini asla affetmeyeceğim!” cevabını verdi.