Tv8’in sevilen programı 2. sayfaya katılan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, canlı yayında hayvan hakları savunucularını çıldırtacak açıklamalar yaptı.Gülşah Saraçoğlu canlı yayında 50 gerçek kürkü olduğunu itiraf etti. Modacı, “Eleştiriler umurumda değil, gerçek kürk giymeyi çok seviyorum.” diyerek hayvan severlerin tepkisini çekti.

Gülşah saraçoğlu, “Tabii ki çok acı ama o konulara girmek istemiyorum. Herhalde 50’ye yakın kürküm vardır. Tepki de almıyorum. Paris’te, Milano’da, Amsterdam’da, New York’ta aklınıza gelebilecek her yerde giyiyorum ve bir şey de olmadı.” İfadelerini kullanarak sözlerine şu cümleleri ekledi. “Kürk seviyorum, orijinal kürk giyiyorum da. Birçok sanatçı arkadaşım da giyiyor ama söylemiyor. İşin perde arkasıyla ilgilenmiyorum” dedi.

Bu sırada oyuncu İpek Tanrıyar da üzerindeki ceketi atarak tepkisini gösterdi. Gülşah Saraçoğlu, bu sözleriyle sosyal medyada büyük tepki aldı. Hayvan severler tarafından yerden yere vurulan modacının cani olduğu yönünde eleştiriler çığ gibi büyümeye başladı.