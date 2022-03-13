Güzel oyuncu Gülhan Tekin’in kendisinden 12 yaş küçük Hasan Elmas ile evli olduğu öğrenildi.

TRT1 dizisi Gönül Dağı’nda oynadığı Gülşın karakteri ile ekranda yer alan başarılı oyuncu Gülhan Tekin dizide usta oyuncu Erdal Cindoruk ile partner olarak karşımıza çıkıyor. Gülhan Tekin’in gerçek hayatta kiminle evli olduğu ise merak ediliyor.

Çok Güzel Hareketler ile yıldızı parlamıştı

Çok Güzel Hareketler 1. Kuşak ekibinde hem oyuncu hem de yazar olarak görev alan ve bu proje ile tanınan Gülhan Tekin, kendisi gibi oyuncu olan Hasan Elmas ile evli.

Hasan Elmas, Ekşi Elmalar ve Bana Bir Soygun Yaz filmlerinde rol almıştı.