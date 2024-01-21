BKM’nin, üç jenarasyonu buluşturan, izleyen herkese umut, sevgi ve dostluğu aşılayacak yeni yapımı “Haydi Tut Elimi” filminin galası Pazar günü (21 Ocak) Kanyon Paribu Cineverse‘de gerçekleştirildi.

Macera dolu bu yolculukta; aile bağları ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutacak, “Haydi Tut Elimi” filmi çocuklara ve ailelere yarı yıl hediyesi olarak 26 Ocak‘ta vizyona girecek. Galaya filmin çocuk oyuncuları Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan ve Çınar Karçkay ve usta oyuncular Işıl Yücesoy, Erhan Yazıcıoğlu, Coşkun Demir, Ezo Sunal ve İzzet Öz katıldı. Kahkahaların göz yaşlarına karıştığı ve her yaştan izleyicinin katıldığı galada film izleyicilerden tam not aldı.

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Yönetmenliğini Tuğçe Soysop’un üstlendiği, senaryosunu Uğur Güvercin, Cihan Deniz, Pelin Serin, Onur Ümit ve Ali Ateş’in kaleme aldığı macera dolu, içinize umut ve sevgi aşılayacak “Haydi Tut Elimi” filminin konusu ise şöyle;

Dans tutkunu iki genç yetenek Duygu ve Kaan, yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır. Seçmelere katılmanın yoluysa “bir şarkının hikayesini” bulmaktan geçer. Duygu ve Kaan, en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak “malum şarkının hikayesi” için müthiş bir maceraya çıkar. Kimi zaman hüzün, kimi zaman da kahkaha dolu anlar yaşayacak olan gençlerimiz, macera dolu bu yolculukta; aile bağları ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutacak.