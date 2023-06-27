10 yıldır ekranda olan Güldür Güldür Show programının Mesut’u Uğur Bilgin evlilik yolunda ilk adımı attı. Güldür Güldür Show‘un sevilen yüzlerinden Uğur Bilgin, nişanlandı. 42 yaşındaki ünlü oyuncu instagram sayfasından nişanlandığını ilan etti. Bilgin pasta keserken çekilen pozunun altına yüzük ve dua emojisiyle “27.06.2023” notunu düştü.

Uğur Bilgin‘in nişanlısının adını yazmaması da dikkat çekti. Herkes ünlü oyuncunun nişanlısının kim olduğunu merak etti. Bir takipçi “Gelin hanım kimlerden?” diye sordu. Diğer bir takipçi “Ben de merak ettim ama google da bilmiyor” yazdı.

Bu arada Uğur Bilgin’in evlilik için ilk adımı attığı nişan paylaşımının altına Doğa Rutkay, Ali Sunal, Ecem Erkrk başta olmak altına onlarca ünlü meslektaşı tebrik mesajı attı.