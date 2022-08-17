Show TV’de yayınlanan ‘Güldür Güldür Show‘ programının yeni sezon öncesi beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Güldür Güldür’de ‘Bilal’ karakterini canlandıran Onur Buldu, yeni projelere fırsat vermek amacıyla programdan ayrılma kararı aldı.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği ‘Güldür Güldür Show’ programında 2013 yılından beri rol alan Onur Buldu, kadroya veda ediyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 9 yıldır aralıksız olarak izleyici karşısına çıkan, başarılı performansıyla 2020’de Altın Kelebek ödülüne de layık görülen Onur Buldu, yeni projelere fırsat vermek amacıyla kadrodan ayrılıyor.

Exxen’deki diziyle ekranlarda olmaya devam edecek

Onur Buldu, yakında Exxen’de yayınlanacak olan ‘Sizi Dinliyorum’ adlı diziyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İlginizi çekebilir: