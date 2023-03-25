Başrollerini Ali Sunal ile Doğa Rutkay’ın paylaştığı ve Ege Kökenli, Burak Hakkı’nın yer aldığı, yönetmenliğini Murat Kepez’in üstlendiği, senaryosunu Murat Kepez, Eray Akyamaner, Uğur Güvercin ve Ayberk Sak’ın kaleme aldığı komedi türündeki Hava Muhalefeti filminin oyuncu kadrosunda; Ali Yoğurtçuoğlu, Kemal Uçar, Kerem Atabeyoğlu, Bülent Seyran, Ünal Yeter, Kadir Polatçı, Mekin Sezer, Mazlum Çimen, Aziz Aslan, Serkan Tatar gibi önemli isimler yer alıyor.

Güldür Güldür Show yaratıcılarından, yüksek dozda kahkaha vadeden Hava Muhalefeti filmi, yıldız oyuncu kadrosuyla 14 Nisan’da sinemalarda!